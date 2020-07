Emmanuel Macron débarque sur... TikTok, pour féliciter les lauréats du bac 2020

Le président de la République n'a évidemment pas manqué de rappeler dans quel contexte cette vidéo était diffusée et dans quel contexte les candidats ont obtenu leur diplôme. "Vous avez vécu une année hors norme, celle de l'épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis, des copains, d’étudier normalement", a rappelé le chef de l'État, s'adressant à une génération qui "a, devant elle, un monde à inventer. Plus fort, plus solidaire, plus écologique."