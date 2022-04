Mailjet : que vaut le leader européen des services d’emailing ?

Conclusion

Maijet est une version made in France de l’emailing, dont on remarque bien à l’usage qu’elle a été pensée également pour les développeurs. Malgré tout, elle tient ses promesses avec une solution facile à appréhender et qui offre tous les outils pour assurer des campagnes marketing efficaces. On aimerait que la version gratuite propose un peu plus de fonctionnalités, particulièrement pour le marketing automation. Avec les versions Premium et Grands comptes, en revanche, on a entre les mains un outil très puissant avec des fonctionnalités avancées remarquables, particulièrement en matière de délivrabilité, de développement et d’intégration.