LG Chem compte investir 49 millions d'euros dans les nanotubes de carbone

Batterie de voiture électrique

La voiture électrique, mais pas seulement

Tour du monde

LG Chem entend ainsi multiplier la production de ses NTC par plus de trois. Celle-ci doit augmenter de 1 200 tonnes, pour atteindre une production annuelle de 1 700 tonnes.Selon le communiqué de la société, les NTC présentent des conductivités électrique et thermique semblables à celles du cuivre ou du diamant, des propriétés qui les destinent à être utilisés dans la conception de différents appareils, et notamment les batteries des véhicules électriques L'entreprise tend ainsi à s'engager sur ce marché, précisant qu'elle ne vise pas seulement le segment des voitures électriques : LG Chem souhaite aussi atteindre d'autres secteurs concernés par les nanotubes de carbone. Ces dernières années, le marché de ces NTC s'est considérablement développé, les concepteurs les utilisant notamment dans le développement de batteries lithium-ion (que l'on retrouve aussi dans les smartphones ) afin d'en améliorer la conductivité.La marque souligne ainsi qu'«».La marque s'attend ainsi à ce que le marché NTC soit multiplié par trois dans les années à venir, anticipant une demande de 13 000 tonnes en 2024, contre 4 000 tonnes actuellement. À terme, LG Chem veut améliorer la compétitivité de ses produits en basant ses batteries sur des mélanges lithium-ion comprenant des nanotubes de carbone. Mais elle prévoit également d'augmenter ses ventes de matériaux auprès des équipementiers chinois, européens et nord-américains, ajoutant prévoir «».Ces extensions ont déjà commencé. Au-delà de ces 49 millions d'euros destinés aux NTC, la société est en train d'investir massivement dans la production de batteries pour véhicules électriques. Elle a signé un partenariat avec General Motors en décembre dernier. Selon les médias sud-coréens, l'enseigne vient de contracter un prêt de 550 millions d'euros destiné à financer une future usine implantée en Pologne. Le mois dernier, elle avait déjà contracté un premier prêt de 480 millions d'euros auprès de la banque européenne d'investissement (BEI) pour le financement de ce même projet. Et quelques semaines plus tôt, elle a acquis une usine de production de télévisions en Turquie, avec l'objectif de la convertir et d'y produire des batteries.