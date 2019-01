Nvidia, PlayStation, Netflix, Free mobile : les actus tech’ de la semaine

Nvidia : les RTX 2060 sortiront le 15 janvier à partir de 349 euros

Déjà une grosse baisse de prix pour la PlayStation Classic causée par des ventes faibles ?

Free Mobile : le débit de l'itinérance Orange maintenant encore plus limité

Netflix : carton de « Bird Box », visionné par 45 millions d'abonnés en une semaine

Quelles sont les voitures électriques les plus attendues en 2019 ?

Samsung Galaxy S9 : la mise à jour Android 9.0 Pie dégraderait sa batterie

Insolite : une incroyable photo de Shanghai de 195 milliards de pixels

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Les dates du 7 et 15 janvier 2018 sont à marquer d'une pierre blanche pour les fans de Nvidia impatients à l'idée de découvrir la nouvelle carte graphique RTX 2060 : la première sera l'occasion de présenter en détail ce nouveau bébé lancé à 349 euros, quand la seconde constituera sa date de lancement.Les premières caractéristiques ont d'ores et déjà fuité : pour les consulter, dégustez sans modération notre article dédié Sony a probablement voulu jouer la carte de la nostalgie, mais risque de s'en mordre les doigts. Après avoir redonné vie à son emblématique PlayStation première du nom, sortie en 1994, non sans modifier légèrement son nom - PlayStation Classic -, la multinationale japonaise n'aurait pas rencontré le succès escompté L'importante baisse de prix observée sur son produit le laisse en tout cas fortement penser.Free doit développer son propre réseau et se désolidariser de l'itinérance Orange. De ce fait, le débit de cette dernière tend à diminuer au fil des années, à la demande de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. C'est donc sans surprise que le débit celui-ci a été un peu plus limité cette semaine.Pour plus de détails, rendez-vous ici Sorti le 21 décembre sur Netflix, le film « Bird Box » a semble-t-il cartonné : 45 millions de comptes auraient visionné le thriller américain en l'espace d'une semaine seulement, selon les chiffres de la plateforme SVOD En sachant que le groupe a franchi la barre des 130 millions d'abonnés au troisième trimestre 2018, un abonné sur trois aurait donc regardé ce contenu.De la Tesla Model 3 à la Porsche Taycan en passant par la DS3 Crossback E-Tense ou la Mercedes-Benz EQC, nombreuses seront les nouvelles voitures électriques à avaler les kilomètres sur les routes françaises au cours de l'année 2019. La rédaction vous a donc dressé la liste des automobiles électrifiées les plus attendues en cette nouvelle année.La mise à jour Android 9.0 Pie sur les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus aurait un impact négatif sur leur batterie : certains estiment la leur dégradée depuis le déploiement de la MAJ, quand d'autres pointent du doigt une anomalie se situant au niveau du calcul de l'autonomie. Dans tous les cas, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google, sur les S9 et S9 Plus, ne semble pas tout à fait au point.Spectaculaire, sensationnel, bluffant : les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le travail de lachinoise BigPixel, spécialisée dans les photos haute résolution. Leur dernier bijou photographique repose sur un cliché en 360°... de 195 milliards de pixels , pris au sommet de la perle de l'Orient, à Shanghai. Amusez-vous donc à zoomer le plus possible pour vous rendre compte de la qualité du projet.