Déja une grosse baisse de prix pour la PlayStation Classic causée par des ventes faibles ?

© Sony Interactive Entertainment

Sony semble avoir beaucoup de mal à écouler ses stocks, même en cette période de noël

Un catalogue de jeux qui ne contente personne et une qualité qui laisse à désirer

Source : Kotaku

Lancée avec 20 jeux pour une centaine d'euros, la PlayStation Classic semble avoir beaucoup de mal à trouver son public. Non seulement la sélection de jeux embarqués fait débat, mais les critiques ont également été nombreuses au niveau de la qualité d'émulation ou pour l'absence de traduction française pour des jeux emblématiques. Ces défauts ont rapidement pris le dessus sur tout le reste, et les ventes ne semblent pas être à la hauteur des espérances du constructeur japonais.Même si les prix sont un peu remontés ces dernières heures, la PlayStation Classic est passée sous la barre des 60$ aux États-Unis. Des enseignes comme Amazon ou encore Target ont donc appliqué une grosse promotion, dans le but d'écouler quelques exemplaires supplémentaires. Visiblement, la nostalgie ne semble pas pousser les joueurs à casser une nouvelle fois leur tirelire. Le contraste est saisissant en comparaison avec le lancement exceptionnel de la NES Mini et de la Super NES Mini. Les deux consoles étaient alors très demandées et les stocks n'arrivaient tout simplement pas à suivre.Plusieurs éléments peuvent expliquer ce semi-échec de la machine. Déjà, les jeux choisis par Sony ne font pas l'unanimité. S'il est impossible de plaire à tout le monde, des licences majeures comme Crash Bandicoot ou même Tomb Raider manquent cruellement à l'appel. Notons aussi que seules les manettes classiques (sans les sticks analogiques) sont compatibles, le framerate des jeux n'est pas optimal et le prix initial était tout de même bien plus élevé que celui de la concurrence.À moins d'un retournement de situation, Sony devrait continuer de brader sa PlayStation Classic dans les semaines qui viennent. L'arrivée d'une PS2 Classic semble donc compromise dans un avenir proche.