Pour Noël, Sony lance une PlayStation Classic en édition collector

Une édition pleine de goodies

Un jeu de cartes PlayStation livré dans une boîte en étain aux couleurs de la console

Un porte-clés reprenant le design de la PlayStation

Un sac en bandoulière siglé du logo PlayStation et d'un "94" rappelant l'année de sa sortie

Un verre de 500ml siglé du logo PlayStation

Une tasse bleue reprenant les symboles que l'on trouve sur les manettes PlayStation

Un dessous de verre aux couleurs de la marque

Un coffret cadeau

Source : PlayStation Gear

Disponible en exclusivité sur le PlayStation Gear Store, cettecollector s'affiche à 140,99€ et s'accompagne de nombreux goodies qui raviront les nostalgiques.En plus de la réplique miniature de la console de Sony lancée en 1994, vous trouverez dans cette édition collector les items suivants :Une édition à glisser sous le sapin des fans les plus fervents du constructeur japonais.