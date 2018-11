Récap : les actualités marquantes de la semaine

Freebox V7 : un énième report au 27 novembre ?

Samsung n'autorisera plus de changer le thème de ses Galaxy

La NASA dévoile de nouvelles données concernant l'astéroïde Oumuamua

Brave s'équipe d'une IA, SpeedReader, qui permet de charger 20 fois plus vite les sites web

Android : un cheval de Troie cible les clients Crédit Agricole et Banque Populaire

Panne mondiale chez Facebook et Instagram ?

Tesla : des Superchargeurs encore plus rapides dès 2019

SFR lance deux nouvelles offres, dont une box 4G+

A l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. A tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple. Nous avons en effet réfléchi à un nouveau format prenant la forme d'un récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Entre cinq et huit sujets aussi variés les uns que les autres et sélectionnés par la rédaction, font ainsi l'objet d'un court résumé, accompagné d'un lien menant à l'article principal. Vous êtes prêts ? C'est parti.Le voile de mystère entourant la date de lancement de la Freebox V7 semble impénétrable. Alors qu'une commercialisation officielle était pressentie le mercredi 20 novembre, il semble que l'entreprise de Xavier Niel ait de nouveau reporté son introduction , au 27 novembre. Mais l'entrepreneur français l'a assuré : la Freebox V7 sortira bel et bien avant Noël. Ouf !Les thèmes gratuits pour la gamme Galaxy, c'est fini ! Samsung a décidé d'y mettre un terme à compter du début de l'année 2019 , et ce pour privilégier les créateurs et les artistes travaillant sur ces types d'interface. Les utilisateurs n'auront le droit qu'à 14 jours de test avant de voir leur thème installé devenir payant. Autrement dit, il va falloir mettre la main à la poche.Désolé de vous décevoir, mais non, l'astéroïde Oumuamua n'est pas un « vaisseau espion extraterrestre », comme le laissait sous-entendre des chercheurs de Harvard. Une nouvelle étude de la NASA tend à prouver le contraire. Pour découvrir pourquoi et comment les scientifiques sont parvenus à ses résultats, nous vous laissons explorer en profondeur notre article dédié Naviguer sur internet encore plus rapidement qu'aujourd'hui : c'est ce que cherche à mettre en place Brave, un navigateur web en open source qui a développé SpeedReader, un nouveau mode capable de supprimer tout le contenu jugé non essentiel avant même le chargement d'une page web. Et ce grâce à l'ajout d'une intelligence artificielle. Clubic vous présente les tenants et les aboutissants de ce projet Loin de nous l'idée d'instaurer un climat anxiogène, mais un cheval de Troie ciblant les clients Crédit Agricole et Banque Populaire a en effet été repéré cette semaine . Cepourrait notamment récupérer des informations confidentielles comme les données d'une carte SIM ou les informations techniques d'un smartphone., comme dirait un certain Bernard Campan (Les Trois Frères). Une réplique qui pourrait résumer la situation délicate qu'ont vécu Facebook et Instagram, sujets à une panne mondiale en début de semaine . En cause : des API ne parvenant plus à se connecter à la plateforme. Et puis, une fois l'anomalie résolue par le groupe américain.Tesla n'a clairement pas le temps. Son PDG Elon Musk compte améliorer ses Superchargeurs au cours de l'année 2019 , réduisant ainsi de manière considérable le temps de chargement d'une voiture électrique de la marque.SFR à la manœuvre. L'opérateur tricolore étoffe son catalogue en lançant deux nouvelles offres articulées autour d'une box 4G et son fixe illimité, et d'une carte SIM 4G qui fonctionne à la demande. Pour les découvrir en détail, n'hésitez pas à consulter notre article complet