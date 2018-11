Des disquettes retrouvées à bord de la station spatiale internationale

© Alexander Gerst

Souvenirs...

La toute première expédition de la station tient sur des disquettes !

C'est à l'astronaute allemand Alexander Gerst que nous devons cette découverte. Sur Twitter, il a partagé la photo de plusieurs disquettes abandonnées depuis plus de 18 ans sur la station spatiale internationale. Un beau moment de nostalgie dans ce lieu qui fourmille portant de toutes les technologies les plus récentes.Dans son tweet , Gerst en dit un peu plus sur sa grande trouvaille :. Ces disquettes contiennent, accrochez-vous bien, Norton Utilities pour Windows 95 / 98 (des logiciels de sécurité informatique). Elles embarquent également des données plus personnelles appartenant à d'autres astronautes.D'après The Verge , ces données appartenaient à William Shepherd et Sergei Krikalev, qui ont été les premiers habitants de l'ISS en 2000. Les deux hommes, arrivés à bord grâce au lanceur Soyouz TM-31 lors de l'Expédition 1, étaient restés sur place 136 jours. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir ce que les autres disquettes contiennent.Visiblement, les astronautes à bord seraient bien inspirés de faire un petit nettoyage printemps dans les semaines qui viennent. Voilà qui permettrait peut-être de dénicher d'autres raretés de ce genre. Cela reste toute de même un beau cadeau pour les 20 ans de la station spatiale internationale.