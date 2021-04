Une imposition minimum pour les grandes entreprises numériques sérieusement discutée

Sans surprise, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, s'est félicité de la perspective d'un accord global sur la fiscalité internationale « désormais à portée demain », tout en proposant de « saisir cette opportunité historique » et en confirmant la volonté de parvenir à un accord au niveau de l'OCDE durant l'été. Outre la France et l'Allemagne, la Commission européenne a repris confiance et appelle désormais « tous les partenaires mondiaux à rester engagés dans ces discussions et à poursuivre les travaux sans délai ».