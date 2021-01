Wall Street va bannir les trois opérateurs télécoms chinois de la Bourse

Les années s'enchaînent et les tensions commerciales se poursuivent. Jeudi, le New York Stock Exchange (NYSE) a annoncé retirer de son indice dans les prochains jours les trois plus puissants opérateurs de télécommunications chinois. China Mobile, China Telecom et China Unicom Hong Kong sont donc priés de plier bagage entre le 7 et le 11 janvier. Une décision dénoncée par Pékin, qui n'est pas anodine.