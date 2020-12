Twitter va remettre à zéro les compteurs de @POTUS, @WhiteHouse et autres comptes officiels

Joe Biden et son équipe vont très bientôt récupérer certains comptes Twitter, parmi lesquels le célèbre @POTUS, au moment de la passation de pouvoir avec Donald Trump, le 20 janvier prochain. Rien d'extraordinaire jusque-là, si ce n'est que le réseau social au petit oiseau bleu a décidé de vider le compte de tous ses abonnés, ainsi que de son contenu. POTUS (President of the United States of America) renaîtra donc de ses cendres, et partira d'une feuille blanche.