Porsche Taycan : tout ce que l’on sait de la sportive électrique allemande

Design extérieur : fidèle à la marque

Design intérieur : le numérique avant tout

Performances et autonomie : au top du top

Disponibilité et prix : le luxe a un prix

Inspirée du concept Mission E, dévoilé en 2015 à l'occasion du salon automobile de Francfort, ladonne clairement le tournis. Celle qui se présente comme l'une des sportives les plus ambitieuses du secteur de l'électrique arrive doucement mais sûrement à sa phase de production, et donc de commercialisation. L'occasion pour Clubic de revenir sur ce petit bijou automobile qui en a clairement sous le capot.Sur le plan extérieur, lane déçoit pas. Sa silhouette fluide et ses courbes harmonieuses, d'après les photos publiées par la marque, la classent définitivement dans la, où l'aérodynamisme jouera un rôle clé pour ses performances sur route. Ce véhicule quatre portes devrait aussi accueillir des feux LED à faisceau matriciel, si l'on se réfère à la présentation du prototype d'antan Pour le reste, la marque s'est montrée peu bavarde : ses dimensions, l'empattement ou la taille des jantes devraient cependant faire l'objet d'une annonce dans les mois à venir, lors du prochain. À l'époque, la marque allemande mentionnait également des rétro-caméras : une technologie depuis disparue au regard des photos publiées par le groupe.Les informations à propos de son habitacle avant se veulent en revanche plus nombreuses. Des fuites à son sujet nous ont en effet quelque peu éclairé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les ingénieurs de la firme d'outre-Rhin ont voulu créer une ambiance 100 % numérique . Viennent ainsi s'inviter une, une large dalle horizontale qui s'étend jusqu'au passager avant ainsi qu'un troisième écran tactile placé en lieu et place des rangements classiques.En juin 2019, une vidéo « on-board » publiée sur internet nous donnait un aperçu de ce qui s'apparentait à un Autopilot à la Tesla . La mention « Autopilot Ready » repérée divisait cependant la communauté : certains la qualifiaient de, quand d'autres la considéraient comme une simple démo' technique, mise au point en interne. La perplexité est en effet de mise au regard de la main étrangement intégrée aperçue lors de cette pastille audiovisuelle.oblige, lane fait pas dans la demi-mesure en matière de performances. La filiale de Volkswagen a donc privilégié une- un moteur sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière - délivrant une puissance de 440 kW, soit 600 chevaux, pour un couple de 1 000 Nm, à en croire Georg Kacher, journaliste pour le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung qui a eu l'opportunité de tester le modèle.Sa vitesse de pointe tutoie ainsi les 250 km/h, alors que l'exercice «» s'effectuerait en. Quant à sa batterie, la capacité offrirait une. Mais surtout, elle se rechargerait à l'aide d'une: le chargeur de 350 kW, dont les premières bornes débarquerait fin 2019 aux Etats-Unis, lui permettrait de récupérer 100 km d'autonomie en quatre minutes seulement . À tester IRL («»), bien évidemment.Initialement fixée à 20 000 exemplaires par an, la production de la, au regard de la forte demande, aurait été doublée à hauteur de 40 000 exemplaires . Le fait est que le modèle devrait s'inviter sur nos routes d'ici la fin de l'année 2019, pour un prix avoisinant les 100 000 euros. Les salons automobiles de Francfort et de Paris devraient être l'occasion pour la compagnie d'en dévoiler davantage à son sujet, à quelques mois de sa sortie officielle.