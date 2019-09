Apple déploie iOS 13 GM ainsi que les bêta de d'iOS 13.1 et tvOS

iOS 13 passe en Gold Master avant sa sortie le 19 septembre

Apple publiera ses nouveaux systèmes d'exploitation durant tout l'automne

Source : Neowin

Ce mardi 10 septembre, Apple dévoilait ses dernières nouveautés matérielles, avec en point d'orgue la présentation de l'iPhone 11 et des iPhone 11 Pro . Mais ce keynote marque également la livraison d'Cette version est accessible aux développeurs et correspond à ladu système mobile d'Apple. C'est la dernière livraison avant. Pour les plus pressés, il est très simple d'aller récupérer le fichier d'installation sur Internet mais il vous faudra passer parpour procéder à l'installation.En règle générale, les plannings ded'Apple sont réglés comme du papier à musique. Tous les systèmes mobiles sortent le même jour, pour tous les utilisateurs, mais cette année 2019 semble bien plus compliquée pour Apple.Si la sortie d'est donc fixée au 19 septembre prochain,ne sortira pour sa part que le 30 septembre. À la même date sera rendu disponible, dont la dernière bêta a été proposée hier soir, et qui réintégrera des fonctionnalités présentées à la WWDC 2019 , en juin dernier, mais qui avaient été retirées au dernier moment.sera également disponible à partir duet se laissera quelques jours de plus pour être peaufiné au maximum. Pour les utilisateurs d'Apple Watch,sera disponible le 19 septembre mais seulement pour les possesseurs de Series 3 et 4. Les autres devront faire preuve d'un peu plus de patience. macOS Catalina quant à lui, sera disponible en. On imagine qu'Apple pourra organiser un nouvel événement presse destiné à présenter le supposé MacBook 16 pouces ; les informations concernant de nouveaux iPad Pro et les améliorations du système de bureau y auraient parfaitement leur place.