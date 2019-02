Apple : les développeurs d'app pourront proposer des remises pour fidéliser leurs clients

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Pour fidéliser la clientèle et faire revenir les anciens abonnés



Apple

Des offres promotionnelles bien moins restrictives que les offres de lancement

Le marché des applications mobiles est en excellente santé. Celui-ci promet même de générer quelque 122 milliards de dollars en 2019... Rien que ça. Pour choyer ses utilisateurs et les retenir sura décidé de proposer aux développeurs d'applications en vente sur l'des outils qui leur permettront bientôt de proposer à leurs clients dessur les abonnements renouvelables.Apple a adressé la bonne nouvelle aux développeurs le 22 février 2019, leur indiquant qu'ils seront prochainement en mesure de proposer des rabais sur leurs abonnements durant une période donnée. La firme à la pomme voit en cette possibilité l'occasion, pour elle et pour ses développeurs, dela clientèle. Les développeurs auront également un plus grand contrôle surque par le passé. Les réductions pourront aussi bien être adressées à d'anciens abonnés qu'aux abonnés actuels.Jusqu'à maintenant, les développeurs ne pouvaient proposer que des offres de lancement pour pousser le consommateur à la souscription, comme avec le prix de lancement unique, l'essai gratuit ou une période à prix réduit avant le basculement au tarif définitif. Grâce à lad'Apple, les développeurs vont pouvoir proposer des offres similaires pour renforcer le lien avec l'abonné ou reconquérir l'ancien client.Si les offres promotionnelles sont sensiblement identiques aux offres de lancement,. Avec les offres de lancement, les développeurs n'avaient droit qu'à une offre par abonnement et par territoire. Avec les offres promotionnelles, ce sontLes développeurs auront même le pouvoir de configurer une offre sur-mesure en décidant du moment où l'offre est soumise au client, du territoire où elle est proposée et du nombre d'offres auquel un client peut prétendre.Si elles ne sont pas encore accessibles au public, les développeurs peuvent télécharger la bêta Xcode 10.2 pour ensuite tester leurs offres sur la dernière version bêta d' iOS 12.2