Les applications universelles iOS et macOS arriveraient finalement en 2021

Le projet Mazripan veut simplifier le portage d'une app mobile sur macOS



En parallèle, Apple souhaiterait passer le Mac à l'architecture ARM



Apple assure qu'il n'y aura pas de fusion entre macOS et iOS, mais le constructeur travaille à lier intimement les deux plateformes.En 2018, lors de sa conférence réservée aux(WWDC), le constructeur a présenté des outils permettant d'utiliser le framework UiKit, l'infrastructure logicielle réservée à iOS, pour porter desmobiles sur Mac. Apple a utilisé UiKit pour concevoir plusieurs logiciels comme Dictaphone ou Bourse, mais n'a pas fourni les outils de développements aux éditeurs tiers. Bloomberg révèle aujourd'hui la feuille de route du projet, le nom de code donné en interne au développement des applications. Apple devrait proposer à l'occasion de la WWDC 2019 (qui se tiendra probablement du 3 au 7 juin) des outils pour porter leurs logiciels iPad sur macOS.En 2020, les développeurs pourront ensuite convertir leurs applications iPhone vers le système d'exploitation de bureau. L'objectif est fixé à 2021 avec la publication d'applications universelles compatibles à la fois sur iOS et macOS. À cette occasion le Mac App Store et l'App Store fusionneront en une seuledisponibles sur tous les appareils de la marque.Le travail des développeurs serait facilité. Ils n'auraient plus qu'à écrire une seule application qui s'adaptera ensuite à toutes les tailles d'écran. Pour Apple, des applications universelles lui permettraient de remplir son store dédié au Mac, très peu fourni comparé à sa boutique mobile.Ce processus sur deux ans serait fait en parallèle du développement d'un ou plusieurs ordinateurs sous architecture ARM , la même que celle de ses appareils mobiles. La rumeur prête depuis plusieurs mois à Apple l'intention de se passer d'Intel dans ses machines, pour obtenir un saut de performances significatif tout en améliorant l'autonomie de ses Mac.