iOS 12.1.1 et macOS 10.14.2 : Apple déploie ses dernières mises à jour

iOS 12.1.1 : FaceTime revu et corrigé

Corrige un problème qui pouvait entraîner une indisponibilité temporaire de la fonctionnalité Face ID.

Résout un problème qui empêchait le téléchargement de la messagerie vocale visuelle chez certains clients.

Corrige un problème dans Messages qui pouvait empêcher l'affichage des prédictions lors de la saisie sur les claviers chinois ou japonais.

Résout un problème qui pouvait empêcher le téléchargement des enregistrements Dictaphone sur iCloud.

Corrige un problème qui pouvait empêcher la mise à jour automatique des fuseaux horaires.

macOS 10.14.2 : mise à jour de maintenance

Source : 9to5Mac

Grosse journée d'installations pour les utilisateurs d'iPhone ou de Mac. Ce mercredi 5 décembre, Apple a publié les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitationet, estampillées respectivement iOS 12.1.1 et macOS 10.14.2.La Pomme a axé ses efforts sur l'amélioration des fonctions existantes, mais a également ajouté quelques petites nouveautés bienvenues, notamment pour les possesseurs des derniers iPhone Lad'iOS 12 proposée aujourd'hui est mineure et résout principalement quelquesprésents à travers le système. Mais elle améliore également, qui a été revu intégralement avec iOS 12. La mise à jour permet désormais de changer de caméra plus simplement, d'un simple toucher, au lieu d'un bouton fort mal placé, et de prendre des Live Photos pendant l'appel.Apple active également l'pour les modèles d'iPhone 2018. Les utilisateurs pourront ajouter une deuxième ligne à leur smartphone, si leur opérateur prend la fonction en charge. En France, Orange pourrait faire des annonces à ce sujet dans les toutes prochaines semaines. Enfin, les notifications sont désormais visibles par toucher haptique sur l'iPhone Xr , une fonction qui avait été abandonnée sur ce modèle précis avec la disparition de la technologie 3D Touch.Les autres correctifs proposés par iOS 12.1.1 :Rien de bien neuf pour le système de bureau d'Apple . Le constructeur n'annonce aucune nouveauté marquante mais ajoute quelques fonctions comme la prise en charge du texte en temps réel (RTT,) pour les Appels Wi-Fi.La mise à jour corrige également un problème qui pouvait bloquer la lecture de contenus sur des systèmes AirPlay depuis iTunes.