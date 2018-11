Apple affirme que l’iPhone XR est son smartphone le plus populaire (enfin, comme le précédent)

L'iPhone le plus populaire ?

Un prix plus accessible pour autant d'innovations

Du reste, Greg Joswiak, Vice-Président d'Apple, s'est bien gardé de communiquer le moindre chiffre pour étayer ses propos.», a déclaré Greg Joswiak dans une interview à CNET . Une déclaration qui viendrait ainsi contredire directement les récentes allégations du Wall Street Journal, qui rapportait la semaine dernière qu'Apple aurait stoppé la production des iPhone XS , XS Max et XR, faute d'un écoulement suffisant des stocks.Néanmoins en l'absence de chiffres concrets, difficile de mettre une certaine méfiance de côté. Pour autant, il n'est pas plus surprenant que ça qu'vendu 849 € et qui se révèle plus convaincant que son grand frère (l'iPhone XS est affiché à 1 159 €) à bien des égards soit plus populaire.En vendant son nouveau smartphone à peu de choses prèsqu'il pratique habituellement,s'assure une adhésion maximale de la part de ses consommateurs. D'autant plus que l'iPhone XR dispose de la quasi-totalité des innovations portées par l'iPhone X, que beaucoup ont renoncé à acheter en raison de son prix fixé au-delà de la barre symbolique des 1 000 €.