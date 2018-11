Apple subventionne les opérateurs japonais pour booster les ventes de l’iPhone XR

Apple - Clubic.com

Un prix en baisse de près de 100 euros au Japon

L'iPhone, un roi contesté ?

L'opérateur mobile numéro un japonais,, équivalent d'Orange en France, propose désormais à ses clients d'autour de, grâce à un nouveau contrat de 24 mois. Au Japon, le marché des opérateurs fonctionne grâce à des subventions d'appareils qui permettent, comme aux États-Unis, d'attirer les clients. Mais dans les faits, qu'en est-il ?Si vous passez par l'opérateur NTT Docomo, l'iPhone XR de 64 Go est à présent disponible au prix de 7 000 yens par mois, soit. À l'achat, il faut désormais régler un montant de 24 000 yens (186 euros environ) contre 36 000 (autour de 280 euros) auparavant.Cette opération n'est certes pas une première, mais elle est des plus rares. Il n'est en effet pas dans les habitudes d'Apple de réduire les prix de ses mobiles, surtout si peu de temps après la sortie de l'iPhone XR.Au Japon, on s'attend peut-être à ce que les autres opérateurs (et SoftBank) s'alignent sur cette baisse de prix, et ce dès les prochains jours. Sans doute peu satisfaite de ses ventes du modèle XR au pays du Soleil-Levant, la société Apple a probablement autorisé les opérateurs à procéder à cette baisse de prix, alors que pourtant, l'iPhone domine largement le marché nippon des smartphones avec environ 50% des ventes totales.D'ailleurs, la firme de Cupertino a annoncé au tout début du mois de novembre ne plus vouloir communiquer sur ses ventes . La sérénité n'est pas optimale chez Apple en cette fin d'année.