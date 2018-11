Apple ne communiquera plus sur le nombre d'iPhone, d'iPad ou de Mac vendus

Apple - Clubic.com

L'iPhone concentre un peu plus de 59% des revenus d'Apple

Jeudi, a publié ses résultats trimestriels. Lors du troisième trimestre 2018 (qui correspond au quatrième trimestre fiscal de l'année chez Apple), la marque a battu des records, grâce un(55 milliards de dollars), en hausse de 20% par rapport à 2017. Apple a aussi dégagé un bénéfice net de 14,2 milliards de dollars (12,4 milliards d'euros) sur ce trimestre, avec 46,9 millions d'iPhone, 9,7 millions d'iPad et 5,3 millions de Mac vendus. Pourtant, la firme à la pomme pourrait être sanctionnée en bourse par des investisseurs qui ne comprennent pasVous vouliez connaître les ventes exactes des différents produits Apple ? Désormais, c'est terminé. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes jeudi, la firme de Cupertino a émis quelques doutes sur l'avenir, malgré des résultats trimestriels favorables. En effet, les taux de change défavorables (à hauteur de 2 milliards de dollars) et les incertitudes macroéconomiques au sein de certains pays émergents inquiètent le géant américain, qui n'est pas certain de pouvoir fabriquer assez d'appareils face à une demande colossale.Et les investisseurs n'ont absolument pas été rassurés d'apprendre qu'Apple ne communiquera plus ses chiffres de ventes d'iPhone. Car pour eux, cette donnée est fondamentale. Selon nos calculs, l'iPhone concentre un peu plus de 59% des revenus du fabricant. Le mobile est un véritableEn conséquence, et y voyant peut-être une crainte pour les prévisions futures, l'action de la société pourrait bien vivre une désagréable fin de semaine du côté de Wall Street.