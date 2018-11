MacBook Pro : Apple va proposer des cartes graphiques Radeon Pro Vega en option

4 Go de mémoire HBM2



Les Radeon Pro Vega 20 et 16 embarqueront 4Go de HBM2. © AMD

Une petite ligne du communiqué de presse d'Apple nous informe de la disponibilité prochaine de ces processeurs graphiques de dernière génération. Dans son propre communiqué, AMD précise qu'il s'agit de nouvelles références : les, et, et qu'ils seront proposés en option sur lesCes nouvelles cartes graphiques permettront auxen étant équipés de bénéficier de "", indique Apple.Plus précisément, les deux chipsets tournant sous Vega (14nm) bénéficieront de 4 Go de mémoire vive en HBM2 - plus véloce et moins volumineuse que la GDDR5. Aucune autre information n'a été communiquée par AMD sur les spécificités techniques de ses nouveaux processeurs graphiques.On ignore également à combien se chiffrera le choix de ces nouvelles cartes graphiques au sein des MacBook Pro de 15 pouces. Pour rappel, la Radeon Pro 560X actuellement proposée en option sur le site d'Apple. Mais ces cartes n'embarquant que de la mémoire en GDDR5, on peut s'attendre à une addition un peu plus salée concernant les nouveaux modèles carburant à la HBM2.Lors de sa keynote new-yorkaise, Apple a levé le voile sur un nouveau MacBook Air, Mac Mini ainsi qu'un iPad Pro borderless