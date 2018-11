Foxconn : « Une année très difficile » en prévision de la faible demande d’iPhone

Climat maussade autour des grandes entreprises technologiques

Des ventes d'iPhone trop basses

On en entend peu parler, et pourtant son rôle est d'une importance capitale.est le plus grand assembleur d'd'et fournit tout un tas de composants électroniques pour quelques-unes des plus grandes entreprises de la tech mondiale comme Microsoft, Amazon, Dell, Sony, Nintendo, Samsung et bien d'autres. Mais c'est bien la marque à la pomme qui va causer leL'an prochain, Foxconn se fixe comme objectif de, soit 2,9 milliards d'euros. À elle seule, l'activité iPhone au sein de Foxconn devrait être réduite de 6 milliards de yuans en 2019 (760 millions d'euros).Une note interne de la société, rapportée par Bloomberg , annonce même, avec le licenciement de 10% du personnelFoxconn pâtit de la, puisque des commandes plus faibles entraînent une production et des revenus moindres. En Chine notamment et sur d'autres marchés émergents, les commandes d'iPhone ne sont pas au beau fixe. Et la souffrance des géants technologiques en bourse de ces derniers jours n'arrange pas les affaires de la firme basée à Taipei. Depuis le début de la semaine, la valeur d'Apple a plongé de près de 9%. Depuis le 1novembre, elle a perdu 20% de sa valeur.Apple ne vend pas autant de téléphones que ses dirigeants l'espèrent. Cependant, et malgré le marasme ambiant, la société de Cupertino peut maintenir ses hauts revenus en augmentant le prix de ses smartphones et en s'appuyant davantage sur ses services (vidéos numériques, musique en streaming, stockage des données), des leviers de luxe. Un acteur comme Foxconn, lui, ne dispose pas de cette marge.