La pub de Noël d'Apple est un hommage aux films de Pixar

Un nouveau spot de Noël très Pixar chez Apple

C'est devenu une tradition, chaque fin d'année, Apple propose une longue vidéo promotionnelle hivernale, avec cette année, un hommage rendu aux films d'animation de type Pixar. En effet, à travers une vidéo d'un peu moins de 3 minutes, Apple livre un film promotionnel assez proche de ce que propose habituellement un autre géant américain à l'approche de Noël : Coca-Cola.Ainsi, plutôt que de focaliser l'attention sur ses produits, Apple livre un film évidemment rempli de bons sentiments (de Noël), même si le géant américain n'oublie pas de placer son MacBook par moments , mais de manière assez discrète il faut bien l'admettre. Bien sûr, la vidéo vise à rassembler les gens, les amis et les familles en cette fin d'année, et le tout est joliment soutenu par une chanson de Billie Eilish, une jeune américaine de 16 ans. Une publicité que l'on devrait retrouver très souvent à la TV, au cinéma et sur le web ces prochaines semaines.Une publicité très orientée "Noël" donc, qui n'insiste aucunement sur les produits Apple (hormis le MacBook en début de vidéo), contrairement à ce que l'on aurait pu croire. Evidemment, si le géant américain semble prêcher ici les rapports humains, les bons sentiments et même une volonté d'être moins matérialiste, il espère malgré tout que les passionnés de high-tech (et les autres) feront le plein de MacBook, iPhone, iPad et autres iPod en cette fin d'année. Pas folle la Pomme.