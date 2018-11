Apple réfléchit à son propre Google Chromecast

Populariser Apple TV avant l'arrivée de son service de streaming

D'après les informations glanées par The Information vivrait assez mal de n'avoir aucun appareil capable de concurrencer directement les Amazon Fire Stick et autre Roku sur le marché des dongles HDMI.On le sait : Apple sortira son service de streaming en début d'année 2019 . Pas étonnant, dès lors, que la firme de Cupertino s'intéresse à une manière moins coûteuse qu'une Apple TV pour profiter de ses futurs programmes.Il faut dire - mais on est habitués - que l's'échange actuellement entre 159€ et 219€ pour la version 4K 32 Go. À titre de comparaison, un Amazon Fire Stick se chiffre à 49€ (mais ne propose pas de 4K), et 39€ pour un Google Chromecast (79€ en version 4K).Un grand écart qui a fait perdre à l'Apple TV près de 15% de parts de marché sur le streaming au cours des deux dernières années . Malgré tout, la solution d'Apple reste plus populaire (aux USA en tout cas) que celle de Google en termes de ventes.Enfin, on ignore si l'idée d'un Chomecast à la Pomme est véritablement en développement, ou si ce n'est là qu'une idée ayant été abordée au cours d'un brainstorming. Réponse d'ici les prochaines annonces concernant le service de streaming d'Apple.