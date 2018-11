iPhone XR : ouvrir les notifications avec iOS 12.1.1 et Haptic Touch

Lire aussi : Nos tests des Nos tests des iPhone XR et iPhone XS

Haptic Touch, ou appui prolongé

Moins complet que 3D Touch... pour l'instant ?

Source : iPhoneAddict

La version 12.1.1 d'iOS présente plusieurs améliorations, dont la possibilité d'accéder à des fonctions comme le Live Photos, durant un appel FaceTime. Mais la nouveauté majeure de cette mise à jour, actuellement en bêta, concerne particulièrement les possesseurs d'iPhone XR.En effet, grâce à la fonctionnalité, il sera désormais possible d'afficher les, en appuyant dessus durant environ une seconde. Ainsi, les utilisateurs de l'iPhone XR, avec iOS 12.1.1, pourront obtenir des informations supplémentaires concernant leurs notifications, sans avoir à ouvrir l'application en question.Cette action était jusqu'à présent impossible sur ce modèle de téléphone, dans la mesure où il ne supportait pas. Pour obtenir un résultat similaire, il fallait balayer la notification vers la gauche et appuyer sur « Afficher ».Si cette feature est la bienvenue pour l'iPhone XR, elle n'est toutefois. En effet, ce dernier, présent depuis l'iPhone 6S, offre de multiples options contextuelles, en fonction de l'intensité de la pression exercée par le doigt. Elle permet notamment d'afficher un aperçu d'un message ou d'un mail en appuyant de manière prolongée dessus, puis de l'ouvrir en appuyant plus fort.Maisn'aurait pas rencontré le succès escompté, eu égard à son coût de production. Apple avait donc décidé de s'en passer pour son modèle XR. Était-ce le signe que 3D Touch allait être petit à petit abandonné , au profit d'une technologie comme? En tout cas, celle-ci permettait déjà d'activer la lampe torche ou l'appareil photo depuis l'écran de verrouillage. Et elle s'étend donc progressivement à d'autres usages.