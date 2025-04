Soyons clairs, entre l'iPhone 4S et l'iPhone 16, on ne peut pas forcément dire que l'on puisse observer beaucoup de différences dans les réponses formulées par Siri. L'application "ChatGPT for Legacy iOS" est un client utilisant l'API d'OpenAI pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec ChatGPT sur des appareils fonctionnant sous iOS 6 et versions ultérieures. Concrètement, cela signifie donc que des modèles comme l'iPhone 3GS, considérés comme obsolètes depuis bien longtemps, peuvent désormais profiter des fonctionnalités avancées de l'IA.

Plus qu'une simple démonstration, l'app en question prend en charge des fonctionnalités comme la mémoire contextuelle. Cela signifie que vous pourrez profiter du suivi des conversations pour reprendre un précédent échange. L'iPhone sera également en mesure d'effectuer des analyses visuelles après avoir chargé une image sur les serveurs d'OpenAI.

Le développeur explique avoir emprunté les éléments visuels d'iOS 7 pour offrir des animations et des transitions natives lors de la conversation avec le chabot. D'ailleurs, il a aussi repris une ergonomie native pour le panneau latéral de gauche listant les conversations précédentes avec ChatGPT.