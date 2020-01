Android vous laissera choisir votre moteur de recherche à partir de mars 2020

Trois moteurs de recherche alternatifs au choix

Le choix du navigateur également au menu

Pour autant, on ne peut que saluer cette nouvelle norme qui permettra, dès le 31 mars 2020, à tout un chacun de se voir présenter de vraies alternatives à Google sur leur smartphone Android.À compter du 31 mars 2020, la première mise sous tension d'un smartphone Android fera apparaître une nouvelle fenêtre. En plus des habituelles vous invitant à vous connecter à votre compte Google, ou de récupérer vos données sur un ancien appareil, il sera désormais proposé aux utilisateurs·rices de choisir entre trois moteurs de recherche alternatifs pour leurs recherches sur Internet.Si les prétendants varient selon les pays, Google France a finalement arrêté son choix après de longues enchères lancées dans les pays européens. En France, le choix devra se faire entre entre Google, DuckDuckGo, Info.com et Qwant.Une sélection qui fait donc la part belle à la confidentialité : l'Américain DuckDuckGo et le Français Qwant étant particulièrement engagés dans la protection des données de leurs utilisateurs.Ce n'est pas tout. Puisqu'offrir le choix d'un moteur alternatif à Google, tout en continuant d'utiliser Chrome par défaut aurait semblé aux mieux hypocrite, au pire totalement malhonnête, Android propose également depuis peu d'installer un ou plusieurs navigateurs tiers.Si la mise à jour idoine est installée sur le téléphone Android, le prochain lancement du Play Store devrait donner lieu à une sélection dans laquelle on retrouve, en France, Firefox, Microsoft Edge ou encore Opera.Des pions qui commencent à bouger donc, pour faire vaciller Google de sa position encore monopolistique sur le secteur des smartphones. Du reste, rappelons qu'il est possible de se passer totalement du géant du Web sur son téléphone Android, notamment grâce à des ROM alternatives comme LineageOS