Les mises à jour Android vont devenir plus indolores avec l'option "Resume on reboot"

Une mise à jour qui passe inaperçue

Lire aussi :

Des smartphones Android hackés pour y faire tourner Windows 10 ARM



Pour Android 11 ?

Source : XDA Developers

Google veut rendre les mises à jour Android encore plus rapides et bénignes pour l'utilisateur. Pour ce faire, il va utiliser la nouvelle fonctionnalité intitulée « Resume on Reboot ».L'option a été repérée dans le code source de la dernière version d'AOSP (Android Open Source Project) par XDA Developers. Une fois activée, elle va permettre au système de télécharger et d'installer la mise à jour OTA, de redémarrer le smartphone, de nettoyer et de reconstruire le cache Dalvik, le tout sans que cela ne nécessite jamais d'intervention humaine. Elle est donc particulièrement rapide et efficace, pour des mises à jour sans effort et qui passent presque inaperçues.Au fil du temps, le processus de mise à jour sur les smartphones Android s'est largement simplifié et accéléré. Cependant, aujourd'hui encore, il faut forcément déverrouiller son mobile pour terminer complètement l'installation. Grâce au paramètre Resume on Reboot, cette étape ne sera plus nécessaire, car l'OS va temporairement mémoriser votre facteur d'authentification (code PIN, schéma...) pour déverrouiller l'appareil de lui-même après le redémarrage et continuer le travail en arrière-plan. On espère néanmoins - pour ceux qui craignent pour la sécurité de leur appareil - qu'un paramètre permettra de désactiver la fonctionnalité.L'option est encore en phase de développement et on ne sait pas quand elle sera déployée. Il est probable que Google attende jusqu'à la prochaine mise à jour majeure, Android 11, prévue pour août ou septembre 2020 dans sa version stable. Sur Android, lesde fonctionnalités sont désormais proposées à un rythme annuel depuis Android 9 Pie En revanche, cela ne signifie pas que tous les smartphones sous Android 11 bénéficieraient de Resume on Reboot. Les Pixel, la marque de Google, seront bien sûr les premiers à en profiter. Ensuite, cela variera selon les modèles et selon les constructeurs car, pour fonctionner, ce paramètre a besoin d'une HAL, une couche d'abstraction matérielle appelée « IRebootEscrow », qu'on ne retrouve pas sur tous les appareils.