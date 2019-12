Des smartphones Android hackés pour y faire tourner Windows 10 ARM

© Windows Latest

Cet exploit fait plus figure de démonstration technique, avec une utilisation quasi impossible sur ces appareils.Il y a quelques mois déjà Microsoft annonçait une version de son système d'exploitation Windows 10 adaptée aux processeurs ARM. L'idée était pour l'éditeur de porter son logiciel sur des machines toujours connectées, même à des réseaux cellulaires, et possédant une très grande autonomie.Des développeurs ont essayé dès lors d'installer Windows 10 sur des smartphones, équipés eux-mêmes de processeurs Qualcomm Snapdragon. Avec un peu d'astuce, ces derniers ont réussi tout d'abord à lancer Windows 10 sur des Lumia 950, téléphones produits à l'époque par Microsoft.Plus récemment, ces bidouilleurs ont également réussi à lancer l'OS sur des téléphones aussi variés que le OnePlus 6T et le Google Pixel 3 XL, mais également le OnePlus 6 et le Xiaomi Mi Mix 2S, même si l'utilisation est très limitée voire impossible sur ces appareils.Pour réussir cet exploit, ils ont utilisé les pilotes de l'ordinateur portable Yoga C630 de Lenovo, un modèle équipé par une puce ARM produite par Qualcomm.Le prochain appareil a être éprouvé par ces équipes de développeurs est le Galaxy S8 de Samsung mais pour le moment le téléphone n'affiche pas le bureau. Evsio0n, la personne qui s'occupe de porter le système sur ce smartphone avoir seulement réussi à afficher un écran bleu.Pour Microsoft, la question de porter Windows 10 sur un smartphone fait désormais partie du passé avec l'abandon de Windows Phone. Même si l'éditeur va revenir dans l'univers mobile avec le Surface Neo , il a choisi Android pour équiper son smartphone et proposer des millions d'applications adaptées à ses futurs utilisateurs.