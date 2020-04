Kawasaki : on connaît le nom et quelques spécificités de sa première moto électrique

Lire aussi :

Suzuki pourrait sortir son premier scooter électrique en 2021



Endeavour, première moto électrique de Kawasaki

Loin derrière la Zero SR/S

Source : Visordown

Jusque-là très discret sur le marché des deux-roues électriques, Kawasaki se prépare, doucement mais sûrement, à lancer sa première moto zéro émission. L'heure n'est cependant pas à la commercialisation d'un produit, mais bel et bien au développement de son modèle introduit sous la forme d'un prototype à l'occasion du salon EICMA, en novembre dernier.À l'époque, la marque asiatique n'avait laissé filtrer aucune information à son sujet. Mais voilà que ses dirigeants se montrent un poil plus bavards en ce mois d'avril 2020, et ce au travers d'une série de vidéos publiées sur YouTube. L'occasion, notamment, de découvrir le patronyme de l'engin : l'EV Endeavour, plusieurs fois mis en exergue sur piste.L'Endeavour se distingue notamment par la présence... d'une boîte manuelle à quatre rapports. Étrange, me direz-vous, pour une électrique. Mais les instigateurs du projet souhaitent ici imiter les sensations de conduite d'une moto thermique, que les puristes apprécieront, ou pas. Il faudra toutefois prendre son mal en patience puisqu'aucune date de sortie n'a été communiquée.À en croire le site spécialisé Visordown, plutôt bien informé sur le sujet, l'engin électrifié développerait une puissance maximale de 20 kW, soit 27 chevaux, alors que son autonomie tutoierait la centaine de kilomètres.Des spécificités techniques situées aux antipodes de la récente Zero SR/S , dont le moteur de 82 kW (110 chevaux) et le couple de 190 Nm lui confèrent une vitesse de pointe de 250 km. Sans parler du rayon d'action de 259 km en ville.