La Photon, une moto électrique à 22 600 euros, se dévoile

Évocation de la Bullet 500

Jusqu'à 160 kilomètres d'autonomie

Le véhicule affiche des pointes de vitesse à 112 km/h et une autonomie moyenne de 128 à 160 kilomètres.De prime abord, le design est très proche de la Bullet 500, une moto produite par la marque indienne Royal Enfield. Mais en réalité, il s'agit bien d'une version électrique, nommée Photon, et mise au point à l'autre bout du monde par la société britannique Electric Classic Cars. En lieu et place de l'ancien moteur monocylindre, on trouve des batteries au lithium-ion réunissant 2,5 kWh. Celles-ci fournissent de l'énergie à un moteur de 13 kW à refroidissement par eau directement monté sur le moyeu de la roue arrière.Le site Indian Autos Blog rapporte que l'essentiel de la conception de l'ancienne Bullet 500 a été conservé. La moto comprend des fourches télescopiques de 37 mm à l'avant et deux amortisseurs à l'arrière. Les freins comprennent un disque avant de 280 mm avec un étrier à quatre pistons et un disque arrière de 240 mm.En revanche, le média liste les quelques éléments modifiés : «». Avec ses 200 kilos, la Photon garde un poids semblable à la Bullet 500.La marque a donné peu d'informations concernant les performances de la moto. Indian Autos Blog ne mentionne pas de puissance, ni de couple. Il ne donne pas non plus d'accélération 0-100 km/h, mais précise que la Photon peut passer de 48 km/h à 80 km/h en six secondes, avec une vitesse de pointe affichée à 112 km/h.Son autonomie est comprise entre 128 et 160 kilomètres lorsque la vitesse se situe entre 80 et 96 km/h. La Photon dispose également d'un chargeur embarqué de 7 kW qui permet de charger complètement la batterie en environ 90 minutes.Si l'on excepte son style, la Photon manque donc d'arguments convaincants. La faute à son prix, Electric Classic Cars l'ayant annoncée à 20 000 livres sterling (22 600 euros). Dans la même gamme de prix, nous avions récemment rencontré la Damon Hypersport . Pour 25 000 dollars (environ 22 950 euros), elle propose près de 500 kilomètres d'autonomie et des pointes à plus de 320 km/h.