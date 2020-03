Harley-Davidson : deux nouveaux logos pour son offre électrique

Lire aussi :

Et l'éclair fut

L'entreprise Harley-Davidson prépare-t-elle une nouvelle offensive électrique au cours du cru 2020 ? À n'en pas douter. Après avoir commercialisé sa toute première moto zéro émission l'année dernière, la LiveWire , la firme de Milwaukee compte muscler son catalogue d'un autre modèle plus abordable vraisemblablement présenté cette année. Non sans ajouter un modèle de vélo et scooter eux aussi électriques à son offre.Pour ce faire, H-D s'arme d'une nouvelle stratégie marketing actuellement mise en place. Stratégie notamment articulée autour de deux nouveaux logos dédiés à ses produits électrifiés, comme le laisse suggérer l'éclair apposé en leur centre, rapporte le site spécialisé Caradisiac.Ce n'est maintenant plus qu'une question de temps pour découvrir son prochain deux-roues non thermique.