Le deuxième concept électrique de Harley-Davidson évolue

Lorsque Harley-Davidson a amené sa LiveWire sur le marché des motos électriques, il était clair que ce n'était qu'un premier pas pour le constructeur, qui se montrait prêt à se tourner vers le zéro émission. Une tendance confirmée ensuite par l'annonce d'un scooter électrique par la marque américaine, mais aussi d'un autre concept destiné à faire le lien entre les deux.Ce véhicule dit, puisque sa taille sera inférieure à la LiveWire, a été vu sous forme de concept visuel il y a un an, et l'on a pu le revoir cette semaine dans un nouveau visuel, d'abord montré par le site Electrek. Dans celui-ci, on remarque plusieurs changements par rapport au concept de base.Tout d'abord, le phare avant a changé de forme, ainsi que le cadre, et les proportions de la moto semblent plus équilibrées. De plus, le design global semble intégrer bien mieux la batterie que le premier visuel, ce qui est un défaut que l'on pourrait également reprocher à la LiveWire. La batterie paraît également gagner en taille.Pour l'instant, il n'y a aucune autre information sur cette moto, pas plus que sur le scooter et les vélos électriques que Harley-Davidson prévoit de produire. Tous ces modèles devraient normalement voir le jour en 2021 ou 2022.