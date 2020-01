Zero va annoncer un nouveau modèle de moto électrique d'ici fin février

Rendez-vous le 24 février

Régulièrement, les projets de Zero Motorcycles se retrouvent sous le feu des projecteurs médiatiques. Il faut dire que l'entreprise américaine ne chôme pas et présente de manière assez régulière une nouvelle moto électrique : l'une des plus célèbres d'entre elles n'est autre que la SR/F , épaulée par les Zero FX , FXS, S, SR, DS et DSR.À cette liste va venir s'ajouter un autre deux-roues zéro émission : la SR/S, apprend-on dans les colonnes d'Electrek. Si presqu'aucune information technique n'a filtré à son sujet, il y a fort à parier que ce modèle se destine à un usage urbain, d'après les premiers indices observés.Une présentation plus détaillée aura lieu d'ici le 24 février 2020.