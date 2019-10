Nouveau look vintage pour la moto électrique Zero FX de Zero Motorcycles

Une conception old-school

Un retour des motos des années 1970

Source : Electrek

La moto a été conçue comme dans l'ancien temps. Cette version(«») affiche un style inspiré des années 1980 et a fait l'objet d'une conception à l'argile.Nick Graveley a travaillé l'argile durant 15 ans. Il a fondé Claymoto (littéralement «»), qui se spécialise dans la conception de designs de motos. Si aujourd'hui, cette conception est assistée par ordinateur, Nick Graveley en est resté à son matériau de prédilection pour la nouvelle version de cette Zero FX.L'homme a collaboré une première fois avec la marque Zero en 2017, une moto électrique affichant 200 miles (environ 320 kilomètres) d'autonomie et une vitesse de pointe de 200 km/h. C'est à cette période qu'il commence à réfléchir sur une mise à jour de la FX. Son vœu a été exaucé en 2018, la marque lui confiant une moto pour démarrer une nouvelle version. Finalement, il aura fallu 80 heures de travail à Nick Graveley pour achever ce restylage plutôt réussi. Une fois le modelage à l'argile terminé, celui-ci a été numérisé avant d'être créé en plastique, puis en fibre de carbone.La nouvelle FX se présente comme une version, ces compétitions sur circuit de terre battue populaires dans les années 1970 et 1980, où les motos adoptaient un style dépouillé. Les compétitions de Flat Track ont décliné à la fin des années 1980, mais aujourd'hui, les tendances rétro permettent à des motos comme cette nouvelle Zero FX de voir le jour.Nick Graveley ne cache aucunement l'inspiration vintage de sa moto : «». Les modifications privilégient davantage l'esthétique pour mieux correspondre au look des anciennes motos. La suspension a été raccourcie, la transmission adopte chaînes et pignons et le réservoir a été déplacé. À l'arrière, un bras amovible reçoit les feux arrières, la plaque d'immatriculation et le garde-boue.D'après Nick, cette FXa une autonomie comprise entre 60 et 130 kilomètres, selon le type de conduite. Si vous disposez d'une ancienne FX, il précise qu'il suffit de contacter sa société, Claymoto, pour que celle-ci devienne elle aussi une «».