Ami : le quadricycle électrique sans permis de Citroën, à partir de 19,99 euros/mois !

Un petit quadricycle citadin

Lire aussi :

Amsterdam teste un système qui ralentit les vélos électriques sur certaines routes



Un achat 100 % en ligne, différentes possibilités de location

Source : Citröen

Avec ses deux places et son allure un peu boulotte, Ami embarque une autonomie de 70 kilomètres pour une vitesse maximale de 45 km/h. Elle rejoindra aussi la flotte de véhicules en auto-partage Free2Move.Dévoilé ce jeudi 27 février, ce petit véhicule bi-place sera 100 % électrique. Ce n'est pas une voiture, mais bien un « quadricycle », terme un peu bâtard qui regroupe les voitures qui n'ont pas besoin de permis pour être conduite et peuvent même être pris en main dès 14 ans dans certains pays, comme la France.L'Ami propose une batterie capable de tenir une autonomie de 70 kilomètres, pour une technologie de 48 volts, et se recharge en trois heures sur une prise électrique standard. Entièrement électrique, son pic de vitesse ne dépasse pas les 45 km à l'heure. Largement suffisant dans les grandes villes, quand on sait que la vitesse moyenne à Paris ne dépasse pas les 15 km à l'heure.Le nouveau véhicule de Citroën présente un gabarit de 2,41 mètres pour un diamètre de braquage de 7,20 mètres. Si la carrosserie bleue grise n'est pas modifiable, Citröen propose des « packs d'accessoires » permettant de personnaliser son Ami, comme des enjoliveurs de roues colorés ou des stickers extérieurs.Pour son nouveau véhicule urbain, Citroën propose un achat entièrement en ligne, de la customisation à la livraison à domicile, ou même pour des demandes d'essais. Néanmoins, une trentaine de magasins proposeront de jeter un œil au véhicule sous forme de «» dans les grandes villes françaises. Le prix d'achat est fixé à 6 900 euros, auquel on peut soustraire le bonus écologique de 900 euros.Comme nous le disions plus haut, l'Ami peut aussi être louée sur la longue durée (48 mois) pour 19,99 euros, mais après un premier apport de 2 644 euros (moins, toujours, le bonus écologique). Le prix d'une box internet, en somme.Enfin, l'Ami est disponible en auto-partage via l'offre Free2Moov, dont l'abonnement coûte 9,90 par mois. Le véhicule sera alors disponible pour 0,26 centimes la minute, soit la même chose qu'un scooter en libre-service (comme Cityscoot).Achat et location seront ouverts le 30 mars prochain, pour de premières livraisons début juin.