Cagiva : la marque italienne devrait bien sortir sa première moto électrique en 2020

Source : Electrek

Célèbre constructeur ayant connu ses heures de gloire dans les années 1980 et 1990, la firme transalpine Cagiva s'était retirée de l'échiquier automobile dans les années 2010, tout en restant sous le giron de MV Agusta, son principal actionnaire. Dix ans plus tard, la marque devrait revenir sur le devant de la scène.Comme l'avait annoncé le constructeur en 2018 , ses équipes prévoient de lancer une toute première gamme de motos électriques en 2020. Une échéance qui devrait être respectée au regard des informations relayées par le média Electrek, lequel évoque un deux-roues zéro émission attendu dans les douze prochains mois.Basée à proximité de Milan, l'entreprise plancherait non pas sur moto sportive et puissante, mais sur un modèle plus abordable d'une puissance de 4 kW, soit 5,2 ch. D'après Canada Motor Guide , le fabricant chinois Loncin aurait probablement apporté son savoir-faire dans la conception du produit.Si le binôme a conjointement travaillé sur le développement d'une moto thermique de 350 cc, le groupe de l'empire du Milieu, de son côté, a d'ores et déjà fait ses preuves dans l'électrique au travers de sa VOGE ER 10, produite par sa vitrine premium VOGE.Autant de connaissances potentiellement transmises à son partenaire italien.