Poimo, l'e-scooter gonflable imaginé par l'Université de Tokyo

Comment se déplacer facilement et rapidement en ville ? Avec une trottinette électrique bien sûr ! Toutefois, elles peuvent être un peu lourdes et encombrantes bien que pliables. Aussi, des chercheurs japonais se sont penché sur ces deux problèmes.

Et ils semblent avoir trouvé une solution : entre trottinette et scooter, l’Université de Tokyo a conçu Poimo, un engin électrique gonflable rapidement, permettant de se déplacer en ville, assis, et transportable dans un sac à dos.

Le prototype tient son nom de sa définition : « Portable and Inflatable Mobility ». L’idée est plutôt originale et à l’avantage d’utiliser l’un des composants les plus légers au monde, en lieu et place des traditionnels métaux : l’air emprisonné dans deux sacs gonflables qui se rempliront en seulement 71 secondes à l’aide d’une petite pompe électrique.

Poimo a été présenté le mois dernier lors de la conférence annuelle « Humain-Machine » à Hawaï : il est né d’une collaboration entre ingénieurs et chercheurs de l’Université de Tokyo. Une vidéo de présentation a été réalisée pour l’occasion, mettant en avant les avantages de l’appareil.