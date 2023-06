Cette trottinette électrique est moche, oui... mais elle se recharge continuellement en solaire !

Dans les faits, lorsqu'elle est stationnée à l'extérieur, la trottinette peut être rechargée à moitié ou entièrement chaque jour. Avec une autonomie de 35 kilomètres, un moteur de 350 W et une vitesse de pointe de 25 km/h, il sera donc possible de parcourir environ 17 kilomètres par jour en utilisant l'électricité générée par la recharge solaire. Elle est équipée d'un suivi GPS et antivol intégrés, et d'un tableau de bord affichant toutes les informations nécessaires à la conduite.