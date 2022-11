Honda brevète un concept de petite moto électrique absolument fou, vous voulez voir ça dans le futur !

En effet, si en apparence on retrouve un scooter somme toute très classique, le concept signé Honda peut fusionner avec trois autres scooters, pour former un convoi en forme de losange. Cet attelage est dépendant du scooter placé à l'avant, et les commandes (accélération, freinage, etc.) sont transmises aux trois autres, qui agissent donc en conséquence.

Honda a également soigné la maniabilité de l'ensemble, puisque dans les virages, le scooter à l'intérieur va ralentir, quand celui à l'extérieur va accélérer. De cette manière, cet engin composé de quatre véhicules va se comporter comme un seul et unique scooter, et se veut pilotable par une seule personne.