Vous pourrez bientôt intégrer Gmail, Gdrive et Calendar à Outlook.com

Pas encore annoncée par Microsoft, l'intégration de Gmail et des autres services Google a été révélée par un internaute. En regroupant ces outils sous une seule interface, elle simplifierait le quotidien de nombreux utilisateurs.Regrouper ses outils collaboratifs au même endroit : c'est ce que va proposer Microsoft en intégrant la suite Google (Gmail, Drive et Calendar) à la messagerie Outlook. Repérée par un internaute français , la fonctionnalité serait en accès limité, pour les détenteurs d'un compte Outlook Premium ou de la suite Office 365.Selon ce même internaute, la procédure à suivre pour associer un compte Gmail à Outlook est facilitée par un message pop-up. Une fois le compte Google intégré, les outils de la suite Google s'affichent directement sur l'interface utilisateur d'Outlook.Cependant, la fonctionnalité aurait encore besoin d'une phase de test. Sur Twitter, l'internaute souligne que la page web doit se rafraîchir entièrement lorsqu'on passe d'une boîte mail à l'autre. Par ailleurs, il ne serait pas possible d'intégrer plus d'un compte Gmail pour l'instant. De son côté, Microsoft n'a pas encore fait d'annonce officielle sur le dévoilement de cette fonctionnalité.Pour les professionnels, le couplage des deux univers de travail permettrait - entre autres - de trouver une salle disponible avec Google Calendar et créer une réunion sur Outlook, de joindre un document partagé Google dans ses mails Outlook... Ou simplement consulter ses mails de différentes messageries sur une seule interface.L'idée a de quoi séduire : en 2018, on comptait en moyenne 1,75 compte e-mail par utilisateur dans le monde. Et d'après une étude menée par Microsoft auprès d'un groupe d'individus, un nombre significatif de l'échantillon étudié possède au moins trois messageries : une pour le travail, une à usage personnel et une messagerie pour filtrer les spams.Pour Microsoft, l'intégration de Google à l'interface d'Outlook permettrait de rapatrier sur sa messagerie quelques uns des 1,5 milliard comptes Gmail existant dans le monde.