Les e-mails dynamiques débarquent sur Gmail Android et iOS

Dynamiser les mails

Crédits : Blog du modérateur

Le déploiement des e-mails dynamiques

Plusieurs mois après avoir proposé cette fonctionnalité sur la version Web de Gmail, Google ajoute désormais la prise en charge des applications Android et iOS . Le déploiement commence dès aujourd'hui, et s'étendra sur les deux prochaines semaines.Si le Web et ses interactions ont été modifiés en permanence au cours des 15 dernières années, le format des e-mails est, lui, resté relativement sommaire. C'est pour lutter contre ce format statique que Gmail annonce l'avènement de l'e-mail dynamique.Grâce à l'AMP, Google, mais aussi Microsoft et Yahoo, se sont penchés sur de nouvelles expériences plus interactives dans les échanges : choix d'un créneau horaire pour une réunion, catalogue de produits intégrés, réponse à un formulaire, adoption de certaines applications, ajout instantané sur Pinterest... de quoi permettre aux utilisateurs, mais également aux marques, de revoir leur communication.Jusqu'alors, la compatibilité n'était pas assurée partout. Si la version Web de Gmail était en période de test de cette technologie, les moutures smartphones, plébiscitées par la majorité des utilisateurs, n'étaient tout simplement pas compatibles. À partir d'aujourd'hui, les marques pourront se lancer sans crainte de limitations techniques de la messagerie de Google.Hormis les précédentes caractéristiques qui peuvent être incluses dans un mail dynamique, on retrouve par exemple l'intégration d'un compte à rebours en temps réel, l'affichage de l'état des stocks et de suppression de certains produits épuisés ou encore l'actualisation permanente de données chiffrées (des prix en vigueur par exemple).Ainsi, la grande majorité des secteurs est concernée. À noter que Yahoo Mail, Outlook.com ou encore Mail.Ru ont annoncé une prise en charge progressive. Enfin, les utilisateurs auront la possibilité de désactiver ces paramètres-là, afin de rester sur une version statique du courriel.