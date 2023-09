Tesla peut trembler : une prochaine Mercedes-Benz pourrait surpasser l'autonomie de la Model 3

D'un gabarit similaire à la Mercedes CLA thermique, sa ligne lui ressemble en de nombreux aspects. Cependant, la marque a maximisé ses efforts sur l'aérodynamisme du véhicule. On le sait, l'un des plus grands ennemis de l'autonomie d'une voiture est la résistance à l'air lorsqu'elle est en mouvement. En réduisant le C x (coefficient de pénétration dans l'air), on minimise la traînée de l'air sur la carrosserie du véhicule, et l'efficacité énergétique est de fait meilleure.