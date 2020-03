Après son Laptop Linux, System76 dévoile son projet de clavier Linux

Lire aussi :

System76 réalise ainsi un pas de plus dans sa stratégie d'internalisation des étapes de production du matériel qu'elle vend.Pour ce clavier, rien d'extraordinaire au niveau technique. Selon ces concepteurs le nouveau périphérique doit toutefois rendre la dactylographie plus confortable. Il ne comporte ainsi pas de pavé numérique, et ce afin d'atteindre la souris plus facilement ; sa configuration des touches permet, en outre, d'utiliser les pouces plutôt que le petit doigt pour atteindre la touche « effacer ». «», explique Carl Richell, directeur et fondateur de System76.Ce nouvel outil est surtout conçu pour une synchronisation optimale avec le système d'exploitation Pop!_OS. Basé sur Linux, cet OS, libre et open source, a été développé par l'entreprise de Carl Richell et prétend s'adresser aux «». Le nouveau clavier devrait être optimisé pour la prochaine version de l'OS : Pop!_OS 20.04.Plus qu'une nouveauté, System76 affiche ici sa stratégie : «», espère son fondateur, fervent défenseur de l'open source et du logiciel libre.En 2018, déjà, l'entreprise annonçait qu'elle construirait désormais ses propres PC, Thelio, en respectant les principes de l'open hardware. Un an plus tard, elle récidivait, en annonçant la commercialisation de ses ordinateurs portables, toujours réalisés en open hardware. Sur un marché très largement dominé par des géants comme Microsoft ou Apple, aux philosophies en matière d'accès la technologie diamétralement opposées, les systèmes d'exploitation libres restent très minoritaires. Contrôler l'ensemble du processus de production en interne pourrait permettre à System76 de mettre chaque étape au service de cette philosophie... Tout en élargissant sa part de marché.