ESET commercialise un antivirus dédié aux terminaux Linux

Les principaux OS désormais tous couverts

Discrétion et efficacité

Source : Softpedia

Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de penser que seuls les PC sous Windows sont vulnérables aux virus et cyberattaques. Certaines entreprises ont ainsi bien compris qu'il était important de protéger l'ensemble des systèmes d'exploitation du marché.Parmi elles, on peut citer ESET, basée à Bratislava (Slovaquie). La société est principalement connue pour ses solutions de sécurité informatique, dont NOD32 Antivirus, pour les particuliers, et Endpoint Antivirus, qui vise davantage les entreprises. Jusqu'à présent, cette dernière était disponible pour Windows, macOS, Android et iOS. La liste n'était donc pas tout à fait complète.Pour combler le manque, l'entreprise a annoncé qu'ESET Endpoint Antivirus était désormais compatible avec Linux. À l'instar des autres versions, le nouvel outil promet de défendre ses utilisateurs contre les malwares, mais ajoute quelques nouveautés, comme une protection des fichiers en temps réel.Et la solution n'oublie pas ses clients professionnels, en leur offrant la possibilité de s'interfacer avec l'ESET Security Management Center, qui permet de superviser l'état de la sécurité informatique de tous ses terminaux. Une surveillance qui pourra donc désormais couvrir l'ensemble des appareils d'une entreprise, mobiles ou non, quel que soit leur système d'exploitation.Le fournisseur reste également fidèle à ses convictions, en cherchant à minimiser l'impact de son logiciel sur les performances du système sur lequel il est installé. L'idée est notamment d'économiser les ressources en n'activant que les fonctions nécessaires à chaque instant.De même, la solution se veut la moins intrusive possible. «», indique par exemple la société.Pour tester son nouvel outil, ESET propose une version d'essai gratuite sur son site officiel . Elle invite ensuite les utilisateurs intéressés à contacter son service commercial pour une offre adaptée à leurs besoins.