Canal+ lance deux nouvelles chaînes numériques pour les fans de F1 et de MotoGP

La Ferrari du pilote monégasque Charles Leclerc (© Pixabay)

Lire aussi :

Les chaînes lancées durant la première quinzaine de mars

Des chaînes seulement accessibles aux abonnés Canal+ Sport

➕ de chaînes : @canalplus lance deux chaînes LIVE sur @myCANAL ! 📱💻



Au programme chaque week-end de course : un flux ininterrompu avec l'ensemble des retransmissions (essais, qualifications, warm ups, courses, podium, debrief) pour toutes les catégories 💯 pic.twitter.com/ub8OQ6FAso — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) February 20, 2020

Source : communiqué de presse

Depuis le 26 décembre 2019, Canal+ met à disposition des abonnés myCANAL deux chaînes numériques, qui sont respectivement dédiées au Top 14, le championnat de France de rugby ; et à la Premier League, le championnat de football anglais. Après les sports de ballon, le groupe a annoncé, jeudi 20 février, le lancement de deux nouvelles chaînes OTT, qui s'adressent cette fois aux sports mécaniques : la F1 et le MotoGP.Canal+, qui après avoir été dans le creux de la vague ces dernières années, a refait surface ces derniers mois en récupérant notamment deux matchs de Ligue 1 alors qu'il en avait perdu tous les droits à compter de cet été, et conclu deux partenariats majeurs avec Netflix et Disney+ Le diffuseur poursuit par ailleurs son développement sur le numérique avec l'arrivée de ses deux nouvelles chaînes thématiques : Canal+ Formula 1 et Canal+ MotoGP. Les deux chaînes seront respectivement disponibles sur la plateforme myCanal lors du coup d'envoi de leur saison, lors de la première quinzaine de mars, avec une mise en avant le week-end des 6, 7 et 8 mars en clair sur Canal+.À l'instar de ce qui est fait pour la Premier League et le Top 14, les deux chaînes retransmettront, en flux ininterrompu, l'intégralité de chacune des manches des championnats du monde de F1 (22 en 2020, hors éventuel report) et de MotoGP (20 au total). Le deal comprend donc la diffusion des essais, des qualifications, des warm ups, des courses, des podiums et des debriefs).Diffusées sur myCanal, les chaînes seront ainsi proposées sur tous les écrans connectés : ordinateur, smartphone, tablette, Apple TV, Android TV, Xbox ou Chromecast. Les abonnés pourront aussi profiter du Mode expert, avec des épreuves en MultiCAM et des statistiques en temps réel.Un inconvénient tout de même est à relever puisque ces quatre chaînes numériques sportives sont uniquement proposées aux abonnés ayant accès à Canal+ Sport, pour 39,90 euros par mois en s'abonnant au Pack Sport.