Luca de Meo, ex-PDG de Seat, nommé directeur général du groupe Renault

Luca de Meo, l'homme qui a offert le succès à Seat

Bien des chantiers attendent le nouvel homme fort de Renault

Débarquer à la tête de Renault s'avère être un pari osé pour tout dirigeant. L'entreprise est en crise depuis plusieurs années et vient d'opérer un nouveau changement de direction. Thierry Bolloré, le cousin lointain de Vincent, aura manié la barque du constructeur automobile français durant moins d'un an. Clotilde Delbos, directrice générale par intérim, va donc laisser sa place d'ici quelques mois au tout nouveau directeur général de l'entreprise, Luca de Meo, arrivé de chez Seat, dont il était le PDG depuis novembre 2015.Luca de Meo arrive en conquérant, mais pas en terrain conquis. Pressenti à la direction de Renault depuis maintenant plusieurs semaines, l'Italien francophone arrive du côté de Boulogne-Billancourt en ayant conduit Seat vers les sommets.En 2019, le constructeur espagnol, filiale du géant Volkswagen, a vendu plus de 574 000 véhicules, porté par ses SUV Ateca et Arona. Au passage, il s'agit d'un record pour la firme catalane, le deuxième en deux ans. Luca de Meo, évidemment pas étranger à cette embellie, a reçu à ce titre la médaille d'honneur de l'entrepreneur de l'année.En prenant la tête de Renault, Luca de Meo deviendra, fait intéressant, le premier étranger à diriger le constructeur, et ce en 120 ans d'existence. Notons que Carlos Ghosn, lui, fut naturalisé français avant de prendre la direction du groupe, en 2005.Milanais de naissance, Luca de Meo, 52 ans, aura en tout cas de lourdes missions à mener à bien. Renault est à la recherche d'un nouveau souffle après l'affaire Carlos Ghosn, avec la fuite des cerveaux vers PSA et le manque d'inspiration dans ses projets. La marque voit ses ventes et ses profits chuter et des questions se posent autour de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi, présidée par Jean-Dominique Senard.Le dirigeant italien,selon un collaborateur de Seat, est décrit comme un personnage ayantet travaillant de façonIl devra tout de même attendre avec de prendre officiellement ses fonctions, puisqu'il doit honorer une clause de non-concurrence imposée par Volkswagen, et qui reporte son arrivée définitive à la tête de Renault au 1er juillet 2020.