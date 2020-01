Tesla va aussi imaginer ses véhicules depuis l'Europe : un design center est prévu en Allemagne

Vers des designs européens

La firme poursuit ainsi sa recherche de nouveaux designs. L'annonce intervient quelques semaines seulement après l'évocation d' un autre design center en Chine Actuellement, l'ensemble des designs de Tesla est réalisé en Californie. Mais on sait, depuis l'annonce officielle de l'ouverture d'un centre en Chine, que le groupe veut se diversifier et s'intéresser à d'autres sensibilités pour ses futurs véhicules.Jameson Dow, à la rédaction d'Electrek, fait l'éloge du secteur automobile européen et de ce qu'il pourrait apporter à Tesla en affirmant que «». Un établissement situé près de Berlin permettrait à Tesla d'engager des designers ayant des sensibilités différentes de celles de la firme, mais qui ne souhaitent pas déménager aux États-Unis.Tesla n'a donné aucune information supplémentaire concernant le nouvel établissement, qui devrait cependant reprendre la recette de son équivalent chinois. Son installation sur le site du projet Gigafactory 4 doit permettre au constructeur de concentrer un maximum de compétences (design, ingénierie, production...) au même endroit. Mais pour cela, il faudra terminer ce projet dont la construction vient de mettre au jour des bombes de la Seconde Guerre mondiale