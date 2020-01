Tesla a dépassé Volkswagen en capitalisation boursière

La bonne santé de Tesla profite avant tout à Elon Musk



Source : Le Monde

Tesla fait désormais partie des acteurs incontournables de l'industrie automobile. Le constructeur spécialisé dans les véhicules électriques vient de passer le seuil des 100 milliards de dollars. C'est plus que Volkswagen, qui a pourtant vendu un peu moins de 11 millions de véhicules en 2019 contre seulement 370 000 véhicules pour Tesla.Le cours de l'action a triplé depuis juin 2019. Tesla avait alors rassuré les investisseurs en réduisant ses couts et en augmentant sensiblement le nombre de ses livraisons dans le monde. Le constructeur avait même annoncé un léger bénéfice au cours de l'année.Le grand gagnant de cette annonce est Elon Musk. Le fondateur de l'entreprise, qui détient également 20% des parts, pourrait toucher 350 millions de dollars si le cours de l'action ne repasse pas sous la barre des 100 milliards de dollars dans les six prochains mois. Sa rémunération est indexée sur les performances de l'entreprise afin de l'encourager à se concentrer sur Tesla et ne pas s'éparpiller dans d'autres projets.