Maserati dévoilerait sa première hybride le 21 avril

Vers une Maserati Ghibli PHEV ?

Source : Engadget

Il y a quelques jours, Maserati nous permettait d'écouter la mélodie de son futur moteur 100 % électrique . Aujourd'hui, on apprend que le groupe pourrait officialiser un premier modèle hybride durant le Salon de Pékin en avril prochain.Le «» devrait en effet être l'occasion pour Maserati de présenter sa nouvelle Ghibli, relookée, avec une nouvelle motorisation PHEV. Dès le mois suivant, le constructeur pourrait également lever le voile sur une version 100 % électrique de son Alfieri.Avec sa nouvelle gamme PHEV (et plus tard sa gamme électrique), Maserati espère bien rebondir en Chine, notamment, où le constructeur a vu ses ventes diminuer de 27 % en 2019. De son côté, le groupe Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) compte électrifier environ 30 véhicules d'ici 2022.