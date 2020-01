[Vidéo] Maserati tease le futur moteur 100 % électrique de la GranTurismo et GranCabrio

La musique change également chez Maserati

Source : THM Magazine

Chez Maserati aussi, on prépare activement «» et le constructeur italien a d'ores et déjà commencé la phase d'essais de son nouveau moteur 100 % électrique, qu'il souhaite nous faire écouter ci-dessous.Un test qui permet évidemment à Maserati de collecter diverses données, mais aussi de travailler sur l'élaboration du son qui caractérisera ce moteur 100 % électrique. À tous les sceptiques, Maserati promet que «».Le constructeur annonce d'ores et déjà que ce sont les modèles GranTurismo et GranCabrio qui auront, en premier, l'honneur d'être équipés de ce nouveau moteur 100 % électrique. Des modèles qui seront produits en Italie évidemment, du côté de Turin.